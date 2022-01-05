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Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ise bireysel çalışmalar dahilinde idmanı tamamladı.


Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi

Fenerbahçe'de Adana Demirspor mesaisi

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