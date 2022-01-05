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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha günü bireysel saha çalışmalarıyla tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ise bireysel çalışmalar dahilinde idmanı tamamladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

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