Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia'nın katılmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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