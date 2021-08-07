Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idman, taktik çalışmalarla devam etti.

Yeni transfer Çağtay Kurukalıp antrenmanda takımla çalışırken, sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak idmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de hafif sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan isimler ise hazırlıklarını akşam takımdan ayrı sürdürecek.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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