Fenerbahçe'de 8 değişiklik - Haberler
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Fenerbahçe'de 8 değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fenerbahçe'de 8 değişiklik

- Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçına göre 8 farklı isimle sahaya çıktı.

- Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçına göre 8 farklı isimle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçın 11'inde 2'si zorunlu 8 değişikliğe gitti. Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nu cezası, Kim Min-Jae'i sakatlığı sebebiyle oynatamazken, Nazım, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Pelkas ve Valencia'yı ise yedek soyundurdu. Kartal, Hatayspor maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Ozan, Serdar, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun."

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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