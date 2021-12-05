Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı lig maçına 6 oyuncusundan yoksun çıkıyor.

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Rizespor maçında sakatlık ve ceza durumlarından dolayı görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte, Novak ile Zajc kart cezalısı, İrfan Can Kahveci PFDK'dan 2 maç men cezası aldığı için Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Valencia ve hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, forma giyemedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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