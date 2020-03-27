Fenerbahçe'de 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olduğunu açıkladı. Galatasaray'da ise, Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'tan sonra Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da testinin pozitif çıktığı duyuruldu
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun sporcu, kadro ve idari ekibinde gerçekleştirilen kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması nedeniyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkiklerin yerine getirildiği ve alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiği belirtilerek, "Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür." ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
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