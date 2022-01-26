Fenerbahçe'de 4 futbolcu korona virüse yakalandı - Haberler
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Fenerbahçe'de 4 futbolcu korona virüse yakalandı

Fenerbahçe'de 4 futbolcu korona virüse yakalandı

Fenerbahçe, 4 futbolcusunun korona virüse yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe, 4 futbolcusunun korona virüse yakalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Antalya kampı öncesi 4 oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecektir."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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