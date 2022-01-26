Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 4 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 4 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek sarı-lacivertli futbol takımına uygulanan rutin testlerde 4 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Spor, Haber

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