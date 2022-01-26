Fenerbahçe'de 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 4 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 4 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek sarı-lacivertli futbol takımına uygulanan rutin testlerde 4 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri