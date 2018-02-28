Fenerbahçe'de 4 Futbolcu, Beşiktaş Derbisinde Toplam 62 Dakika Topa Dokunamadı
Beşiktaş karşısında yaklaşık 70 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe'de dört futbolcu toplam 62 dakika topla buluşamadı.
Beşiktaş karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan, ayrıca ortaya koyduğu etkisiz futbolla da taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de, maçla ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN TAKTİĞİ SONRASI FENERBAHÇE'NİN YÜZDESİ DÜŞTÜ
Özellikle Şenol Güneş'in 30'uncu dakikada beş oyuncusunun yerini değiştirip 4-4-2'ye geçmesinin ardından, Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdesi giderek düşmeye başlamıştı.
Sarı-lacivertli dört futbolcunun topla buluşma sayıları da bunu net olarak gösteriyor.
Öyle ki, Fenerbahçeli dört futbolcu, maç boyunca toplam 62 dakika topa dokunamadılar bile.
İŞTE TOPLA BULUŞAMAYAN FUTBOLCULAR:
Fernandao, 56. dakika – 76. dakika arası
Josef de Souza, 49. dakika – 69. dakika arası
Mehmet Topal, 28. dakika – 40. dakika arası
Aatıf Chahechouhe ise 27. dakika – 38. dakika arası topla buluşamadılar.
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Yahu ne büyük iş başarmış 8taş 3 gün oldu maç oynanalı hala haber oluyor, FENERBAHÇE''nin galip geldiği maçları 1 gün ancak haber yapıyorsunuz, bir kez daha belli oldu ki Fenerbahçeyi yenmek gerçekten büyük işmiş. Bir kez daha gurur duydum Fenerbahçemle Fenerbahçeliliğimle.Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırFFD: Bole ezerek galip gelin sizide konusalim1 Yayından Kaldır
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bu fener kupada yenerse taliscalı pepeli bjk bahaneleri hazır ya hakem hatalı ya süt kupası derler ama çıkıp oynarlar işlerine nasıl gelirse öyle konuşurlarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sayın aziz yıldırım sen neyin motifasiynundan bahsediyorsun kene gibi yapştın senin yüzünden taraftar kalmadı allah aşkına bırak artık biraz gururun varsa ,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aziz yıldırım aykutu getirerek Fenerbahçeye en büyük kötülüğü yapmıştır. Aykut asla fenerin antrenörü olamaz konya benzeri takımların antrenörüdür. Öne geçer geçmez geri çekilen daha 9. dakikada zamana oynayan bir anlayış nerde olur. Kaldı ki aykut asla yıldız futbolcu kullanabilecek potonsiyele sahip değildir. Fenrede yıldız futbolcu olmadan şampiyon olamayacağına göre bir an evvel aykut gitmelidir. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır