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Fenerbahçe'de 4 eksik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkarken, Kasımpaşa mücadelesine göre 11'de 2 farklı isim yer aldı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına 4 futbolcusundan yoksun çıkarken, Kasımpaşa mücadelesine göre 11'de 2 farklı isim yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor mücadelesine 4 futbolcusundan yoksun çıkarken, Teknik Direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in yerine Mert Hakan, Berisha'nın yerine ise Serdar Dursun'a görev verdi. İsmail Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay Bayındır, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun."

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta forma giyemedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

İsmail Kartal, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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