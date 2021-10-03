Fenerbahçe'de 4 eksik

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'de Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde 4 oyuncusundan eksik olarak Kadıköy'e gelirken, yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında kadroda yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinden başlıyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan ancak hazır durumda olmayan Sosa, İrfan Can, Nazım ve Tisserand, Kasımpaşa maçında yer almadı.

Giresunspor maçında sakatlanan ve Hatayspor ve Olympiakos maçlarında yer alamayan Serdar Aziz ise kadroya dahil edildi. Serdar Aziz, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Özil yedek kulübesinde

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı.

Olympiakos maçı öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle mücadelede yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa maçında kadroda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında yedek soyundu. - İSTANBUL

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