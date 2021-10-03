Fenerbahçe'de 4 eksik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de 4 eksik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde 4 oyuncusundan eksik olarak Kadıköy'e gelirken, yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında kadroda yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinden başlıyor.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'de Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde 4 oyuncusundan eksik olarak Kadıköy'e gelirken, yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında kadroda yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinden başlıyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan ancak hazır durumda olmayan Sosa, İrfan Can, Nazım ve Tisserand, Kasımpaşa maçında yer almadı.

Giresunspor maçında sakatlanan ve Hatayspor ve Olympiakos maçlarında yer alamayan Serdar Aziz ise kadroya dahil edildi. Serdar Aziz, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Özil yedek kulübesinde

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı.

Olympiakos maçı öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle mücadelede yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa maçında kadroda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında yedek soyundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kanarya, milli araya lider girmek istiyor! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı başladı

Kanarya, milli araya lider girmek istiyor! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı başladı

 Mesut Özil kabusu bitmiyor! Fenerbahçe'ye yine kötü haber

Mesut Özil kabusu bitmiyor! Fenerbahçe'ye yine kötü haber
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe'de 4 eksik - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:07:32. #1.12#