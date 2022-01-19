Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Süper Lig'de Altay mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de 6 oyuncu kadroda yer almazken, sarı-lacivertliler Antalyaspor maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mustafa Savranlar üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4 değişik isimle sahaya çıktı. Kartal, ligin 21. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 11'ine göre; Berke, Zajc, Rossi ve Mesut'un yerlerine; Ertuğrul, Crespo, Pelkas ve Szalai'ye görev verdi. Kartal, Altay maçına şu 11'le sahaya çıktı: "Ertuğrul, Ferdi, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Sosa, Osayi-Samuel, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun."

KADRODA 6 EKSİK

Fenerbahçe, Altay karşısına 6 oyuncusundan eksik çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Berke Özer, Novak, Mert Hakan, Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak takımda yer almadı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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