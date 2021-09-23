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Fenerbahçe'de 4 değişiklik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesine göre Giresunspor karşısında 4 değişiklikle çıkarken, 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesine göre Giresunspor karşısında 4 değişiklikle çıkarken, 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Meyer'in yerine Mert Hakan'a, Muhammed'in yerine Mesut'a, Berisha'nın yerine Valencia'ya, Pelkas'ın yerine de Rossi'ye görev verdi. Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına şu 11'le çıktı: "Altay- Serdar Aziz, Minjae Kim, Szalai, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Mesut Özil, Valencia"

6 futbolcu eksik

Fenerbahçe, Giresunspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Nazım, Tisserand ve Sosa sakatlıları sebebiyle forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları sona eren ve çalışmalara başlayan Zajc ve Serdar Dursun kadroya dahil edilmedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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