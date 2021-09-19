Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasına Frankfurt maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir maçında kadroda rotasyona gitti. Eintacht Frankfurt maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yapan Pereira, UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de başlayan Mesut Özil, Mert Hakan, Rossi ve Valencia yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine Pelkas, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya ve Berisha teknik heyet tarafından Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendirildi.

Hücum hattı değişti

Teknik Direktör Vitor Pereira hücum hattını tamamen değiştirdi. Eintracht Frankfurt maçında Mesut Özil, Rossi ve Valencia hücum üçlüsü görev yaparken, Başakşehir karşısında ise Osayi Samuel, Pelkas ve Berisha üçlüsü sarı lacivertli takımın hücum üçlüsünü oluşturdu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri