Fenerbahçe'de 3 pozitif
26.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:11
Fenerbahçe Kulübü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Kulübü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, Teknik Heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı