Fenerbahçe'de 3 pozitif
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Fenerbahçe'de 3 pozitif

26.12.2020 19:56 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:11
Fenerbahçe'de 3 pozitif

Fenerbahçe Kulübü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, Teknik Heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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