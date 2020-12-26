Fenerbahçe'de 3 pozitif

Fenerbahçe Kulübü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, Teknik Heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı