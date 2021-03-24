Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı
24.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:42
Fenerbahçe Kulübü, 3 oyuncunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, 3 oyuncunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı