Fenerbahçe'de 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif
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Fenerbahçe'de 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif

21.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:07
Fenerbahçe'de 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayan bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşamki maçımızın 21 kişilik kadrosunda olmayan bir oyuncumuza gösterdiği semptomlar sonrası uygulanan PCR testinin sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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