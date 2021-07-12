Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
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Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcular, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta dayanıklılık testinden geçti.

Fenerbahçeli futbolcular, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta dayanıklılık testinden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular dayanıklılık testinden geçti. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, günü ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

(Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız/İHA)

Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti
Fenerbahçe, dayanıklılık testinden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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