Fenerbahçe dayanıklılık parkurunda çalıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fenerbahçe dayanıklılık parkurunda çalıştı

Sezonun kalan kısmı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe dayanıklılık parkurunda çalıştı
22.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:16

Sezonun kalan kısmı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün dayanıklılık çalışması yaptı.

Süper Lig'de kalan 8 haftanın mücadelesi için çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, günü tek idman ile tamamlandı. Topla gerçekleştirilen ısınma ve koordinasyon hareketleri ile çalışmaya başlayan Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanı dayanaklılık parkurunda yaptıkları koşu çalışmaları ile tamamladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan...
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Kenya Futbol Federasyonu Başkanı Nick Mwendwa, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Eski Fenerbahçeli İslam Slimani: Türkiye'de sahne arkasında çok şey yaşanıyordu
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Onur Saylak Türkan Şoray Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Kadın Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Fenerbahçe dayanıklılık parkurunda çalıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 15:16:00. #1.14#
title