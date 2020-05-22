Fenerbahçe dayanıklılık parkurunda çalıştı
Sezonun kalan kısmı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün dayanıklılık çalışması yaptı.
22.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:08
Sezonun kalan kısmı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bugün dayanıklılık çalışması yaptı.
Süper Lig'de kalan 8 haftanın mücadelesi için çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, günü tek idman ile tamamlandı. Topla gerçekleştirilen ısınma ve koordinasyon hareketleri ile çalışmaya başlayan Fenerbahçeli futbolcular, antrenmanı dayanaklılık parkurunda yaptıkları koşu çalışmaları ile tamamladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA