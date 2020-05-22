Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı
Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
22.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:06
Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdmanda dayanıklılık üzerinde duruldu.
Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçeli oyuncular topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmana dayanaklılık parkurunda devam etti. İdman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.
Kaynak: DHA