Fenerbahçe dayanıklılık çalıştı Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada, yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. İdmanda dayanıklılık üzerinde duruldu.

Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçeli oyuncular topla gerçekleştirdikleri ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmana dayanaklılık parkurunda devam etti. İdman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Kaynak: DHA