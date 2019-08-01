Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

1.08.2019 18:43
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası, bu yıl Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı kazanmıştı.

Kaynak: AA
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