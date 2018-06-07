Fenerbahçe, Comolli'yle Anlaştığını Borsaya Bildirdi

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç yönetiminde ilk transferini yaptı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Fransız yönetici Damien Comolli'yi 3 yıllığına sportif direktörlük görevine getirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz yapılan görüşmeler sonucunda Sportif Direktörlük için Sayın Damien Comolli ile anlaşmaya varmıştır."

ALİ KOÇ: İLK ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK

Damien Comolli ile uzun süredir irtibatta olduklarını belirten Başkan Ali Koç, "Kendisi, Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli'ye Fenerbahçe'de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.

COMOLLI: ATMOSFERİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Damien Comolli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

COMOLLI KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

ÜNLÜ FUTBOLCULARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

LIVERPOOL'DA DA ÇALIŞTI

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.