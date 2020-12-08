Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
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Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

08.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:42
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst'ı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans Aalst'ı 3-2 mağlup etti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın Lindemans Aalst takımıyla karşılaştı. Setlerini 25-20, 22-25, 21-25, 25-17, 9-15 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'nin yer aldığı grupta ilk devre karşılaşmaları COVID-19 tedbirleri kapsamında 'Bubble' sistemi ile Polonya'nın Kedzierzin-Kozle takımının ev sahipliğinde oynanıyor. Sarı-lacivertliler grubundaki ikinci maçında ev sahibi Kedzierzin-Kozle takımıyla yarın TSİ 22.30'da karşılaşacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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