Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı

Fenerbahçe Opet, 2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ikinci mücadelesinde Slovenya'nın Calcit Volley Kamnik takımını 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.