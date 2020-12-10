Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı
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Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı

10.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:35
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı

Fenerbahçe Opet, 2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ikinci mücadelesinde Slovenya'nın Calcit Volley Kamnik takımını 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Fenerbahçe Opet, 2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. ayak ikinci mücadelesinde Slovenya'nın Calcit Volley Kamnik takımını 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Salon: Pala Verde

Hakemler: Andrii Kovalchuk (Ukrayna), Christian Peter Wolf (İsviçre)

Fenerbahçe: Cansu, Bahar, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Ceren, Melis (L) (Beliz, Busa, İpar)

Calcit Volley Kamnik: Vovk, Jerala, Kostic, Radiskovic, Charuk, Pogacar, Janezic (L) (Spoljaric, Mihevic, Marusic, Zatkovic)

Setler: 25-16, 20-25, 26-24, 25-17

Süre: 104 dakika (23, 30, 26, 25) - İSTANBUL

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 00:35:33. #1.15#
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