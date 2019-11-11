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Fenerbahçe, Çaykur Rizesporlu Melnjak için harekete geçiyor

RB Leipzig'de bu sezon sadece 2 maçta görev alan Saracchi oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.

11.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:02
Fenerbahçe, Çaykur Rizesporlu Melnjak için harekete geçiyor

RB 'de bu sezon sadece 2 maçta görev alan Saracchi oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Sarı lacivertliler 2023 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı planladığı gelen haberler arasında.


MELNJAK İÇİN TEMAS KURULACAK


Sportif direktör Damien Comolli sezon başında transfer etmek istediği Hırvat sol bek Dario Melnjak için devre arasında bir kez daha 'un kapısını çalacak.


Sarı lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Hırvat sol beki uygun bir bedelle kadroya katmayı planlıyor. Hırvat sol bek de F.Bahçe'ye gelmek istiyor ve kulübünden kolaylık gösterilmesini istiyor.


Kaynak: Hürriyet

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