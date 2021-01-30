Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

Beşiktaş'ın ardından ikinci sırasında bulunan Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakıyor.

Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

OSAYI SAMUEL EROL BULUT'A BAĞLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'in Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer alma durumu bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımla sadece bir idmana çıkan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcunun, eski takımı Queens Park Rangers'dan hazır gelmesi nedeniyle fiziksel bir eksiğinin bulunmadığı biliniyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda kadroda olması bekleniyor.

VALENCIA KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasında sarı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, kart görmesi durumunda Hatay deplasmanına gidemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Valencia'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak Tisserand da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Atilla, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Abdulkadir Bitigen'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Caner'in sol kanattan kullandığı ikinci kornerde Szalai kafayı vurdu ancak etkisiz top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 11: Caner'in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Thiam içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.