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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

28.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:28
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe 'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncular, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek. Sarı-lacivertli ekip, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Kaynak: AA
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