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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, iki günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

25.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:16
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak , iki günlük izinin ardından hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, salonda sakatlık önleyici egzersizler yapıldı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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