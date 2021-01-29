Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

29.01.2021 19:44 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:49
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00'de ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde, Gökhan Gönül de sahada bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Marcel Tisserand'ın ise tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertliler bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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