Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, bugün Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Son 6 maçından sadece 1 galibiyet alan Kanarya, Süper Lig'in 15. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Futbolseverler, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor.

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet kazanan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak .

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe : Berke, Ferdi, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai (Osayi), Gustavo, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Serdar (Berisha)

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

 9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'u tek başına dağıttı

9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski Fenerli Thiam, Antalyaspor'u tek başına dağıttı

 'Pes' dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

"Pes" dedirten atama! Atilla Karaoğlan'a bir haftada üç büyük maç

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title