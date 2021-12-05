Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet kazanan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak .

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe : Berke, Ferdi, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai (Osayi), Gustavo, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Serdar (Berisha)

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

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