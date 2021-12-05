Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler kimler?

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Peki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçımuhtemel 11'ler kimler? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detayları sizler için derledik.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Fenerbahçe : Berke, Ferdi, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai (Osayi), Gustavo, Crespo, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, Serdar (Berisha)

Çaykur Rizespor : Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bu akşam 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak .

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