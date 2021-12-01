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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.

Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın günü, bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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