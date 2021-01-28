Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı

28.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:52
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı

Süper Lig'in 22'nci haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 22'nci haftasında 30 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı laciverli ekibin yeni transferi Bright Osayi-Samuel de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla süren idman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde çalıştı. Gökhan Gönül bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; Marcel Tisserand ile belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Mesut Özil ise idmanın taktik bölümüne kadar takımla çalışmalarını sürdürdü.İSMAİL YÜKSEK İLE CANBERK AYDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDIAntrenman öncesinde genç oyunculardan İsmail Yüksek ve Canberk Aydemir'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ilk idmanına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 20:52:33. #1.16#
title