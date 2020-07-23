Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA