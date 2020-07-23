Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
23.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:50
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA