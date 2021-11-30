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Fenerbahçe ara vermedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü saat 19.00'da evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü saat 19.00'da evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular salonda gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Altay Bayındır ve Enner Valencia, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

(İHA)

Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe ara vermedi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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