Fenerbahçe, Caner Erkin'i de kadrosuna kattı Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'i de kadrosuna kattı.

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'i de kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de transfer hız kesmiyor. Bugün Beşiktaş'a veda eden 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Erkin, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA