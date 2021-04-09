Fenerbahçe, Can Bartu'yu kabri başında andı
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Fenerbahçe, Can Bartu'yu kabri başında andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Can Bartu'yu kabri başında andı

Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı sarı-lacivertliler ile özdeşleşmiş efsane futbolcu Can Bartu, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

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Fenerbahçe tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı sarı-lacivertliler ile özdeşleşmiş efsane futbolcu Can Bartu, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bugün bir anma töreni gerçekleştirildi. Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Bartu ailesinin yanı sıra; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ve sevenleri katıldı. Merhumun ruhuna okunan duaların ardından anma töreni sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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