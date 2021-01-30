Fenerbahçe -Ç. Rizespor maçı özeti izle! Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı golleri ve özeti! Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı kaç kaç?

Fenerbahçe 22. haftasında Ç. Rizespor'u konuk etti. Kıyasıya geçen karşılaşma Fenerbahçe -Ç. Rizespor maçı özeti izle! Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı golleri ve özeti! Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı kaç kaç?

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan başlayan Fenerbahçe -Ç. Rizespor maçı özeti izle! Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı golleri ve özeti! Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı kaç kaç?

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile bitti. Son dakikalara kadar kıyasıya mücadele devam etti.

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI DETAYLARI, GOLLERİ

Dakika 1: Karşılaşma hakem Abdulkadir Bitigen'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Caner'in sol kanattan kullandığı ikinci kornerde Szalai kafayı vurdu ancak etkisiz top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 11: Caner'in pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Thiam içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi.

Dakika 25: Fenerbahçe yaklaşık 2 dakikadır rakip yarı alanda top çevirdi, Caner içeriye gönderdi top savunmadan kornere gitti.

Dakika 33: Fenerbahçe, Pelkas ile gole çok yaklaştı. Ceza yayı ön çizgisinde topla buluşan Samatta kaleyi düşündü savunmadan seken top ceza alanı içinde Pelkas'ın önünde kaldı onun vuruşunda top üstten auta gitti.

Dakika 34: Hızlı gelişen Rizespor atağında Moroziuk'un sağ kanattan yaptığı etkili ortaya Samudio altıpasın içinde dokunamayınca top auta gitti.

Dakika 37: Fenerbahçe'nin baskısı sonucu Pelkas topla buluştu, ortadaki Samatta'yı gördü ceza yayı üzerinden müsait durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

Dakika 45: Fenerbahçe, Valencia'nın serbest vuruştan attığı nefis golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı da bu golle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Caner'in hatalı pasıyla ceza alanında buluşan Samudi kaleye vurdu top yandan auta gitti.

Dakika 52: Baiano savunma arkasına Samudio'yu kaçırmak istedi ancak Szalai ayak koyarak topun geçmesine izin vermedi.

Dakika 66: Fenerbahçe atağında Nazım sağ kanattan hareketlenmek istedi ancak yerde kaldı. Ev sahibi ceza alanı sağ çaprazından serbest vuruş kullanacak.

Dakika 72: Boldrin'in ceza alanına gönderdiği top Samatta'dan dışarı çıktı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.