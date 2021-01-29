Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?

Hakem Abdulkadir Bitigen yöneteği Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta? Her iki takımda eksikler ile karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçı detayları!

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Ç.Rizespor Maçı 30 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe-Ç.Rizespor Maçı 19:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Fenerbahçe ile Ç.Rizespor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - Ç. RİZESPOR MAÇI DETAYLARI

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak. Bu oyuncuların yanı sıra henüz hazır olmayan yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil de kadroda yer almayacak. Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.