Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Son oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Nazım Sangare bireysel çalıştı, Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan