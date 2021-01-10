Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:16
Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, üç gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Tolga Ciğerci ve Diego Perotti, antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Jose Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürdü. Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün özel uçakla Erzurum'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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