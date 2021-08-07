Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, transferi için kendisi ve kulübü Bursaspor'la anlaşmaya vardığını açıkladığı Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, transferi için kendisi ve kulübü Bursaspor'la anlaşmaya vardığını açıkladığı Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Bursaspor'dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak'ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." denildi.

Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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