Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kendisi 4,5 sene Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük