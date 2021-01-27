Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

27.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:48
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kendisi 4,5 sene Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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