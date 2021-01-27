Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
27.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:48
Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Queens Park Rangers'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun kendisi 4,5 sene Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük