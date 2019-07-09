Fenerbahçe-Boluspor hazırlık maçının değerlendirmesi yapıldı

Fenerbahçe ile Boluspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde, değerlendirme toplantısı yapıldı.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de kampın son günü Boluspor ile oynanacak olan hazırlık maçının değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzce Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu katıldı. Görüşmenin sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA