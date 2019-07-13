Fenerbahçe-Boluspor hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Boluspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Bolu'ya geldi.

Düzce'nin Topuk Yaylasında kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık maçı yapmak için Bolu Atatürk Stadına geldi.

Topuk Yaylası'ndan takım otobüsü ile yola çıkan sarı lacivertli ekip, D-100 karayolu üzerinden Bolu'da karşılaşmanın oynanacağı stada ulaştı.

Fenerbahçeli futbolcuları Bolu Atatürk Stadı önünden çok sayıda taraftar karşıladı.

Fenerbahçe ve Boluspor takımları hazırlık maçı için sahaya çıktı.

Kaynak: AA