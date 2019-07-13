Fenerbahçe Bolu hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde gelecek sezon hazırlıkları için kampa girdi. Hazırlık kapsamında Fenerbahçe, Boluspor ile hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar ise yeni yapılan transferleri izlemek istiyor ve maç yayınını araştırıyor. Peki Fenerbahçe Bolu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Boluspor hazırlık maçı, 13 Temmuz Cumartesi günüBolu Atatürk Stadı'nda yapılacaktır. Maçı Zonguldaklı B Klasman yardımcı hakemi Taygun Tasalı yönetecek. Maçın başlama saati 19.00.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe hazırlık maçları, genelde FBTV ya da FB Youtube kanalı üzerinden yayınlanıyordu. Fakat Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Teknik Direktör Ersun Yanal, direktifleri doğrultusunda kulüp televizyonunda bu maçın yayınlanmasını istemedi.

MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe-Boluspor arasında oynanacak olan hazırlık maçının maç biletleri de belli oldu.

Numaralı Tribün: 60 TL

Kapalı Tribün: 40 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Kale Arkası Tribün: 20 TL

Misafir Tribün: 20 TL - DÜZCE