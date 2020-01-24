Fenerbahçe bir kez daha Tahkim'e gidiyor! Yeni itiraz...

24.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:51

Süleyman Arat/ Spor Arena Özel | Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'nun 16 milyon TL'lik artış kararı sonrasında TFF'ye itirazda bulunma kararı aldı.



Sarı Lacivertliler, Kulüp Lisans Kurulu kararıyla 257.453.708,- TL olarak belirlenen harcama limitinin 16.000.000 TL'lik artışla 273.453.708,- TL'ye yükselmesinin ardından "Bu rakam Kulübümüzün haklı talebi olan 332.769.635- TL'den çok uzaktır." açıklamasını yapmıştı.



Moses gitti, Zajc yolda



Fenerbahçe, transfer döneminin biteceği 31 Ocak tarihine kadar hem Simon Falette'ye lisans çıkarmak, hem de anlaşma sağlanan Ricardo Rodriguez'in transferini sonuçlandırma amacında. Moses'in Inter'e gitmesiyle oyuncunun yarı sezon maaşından da kurtulan Fenerbahçe, bir yandan da Mija Zajc'ın Brescia'ya transferinin de tamamlanmasını bekliyor.



Manevra alanı daraldı



Transfer için daralan manevra alanından şikayetçi olan Fenerbahçe; 1 haftalık süreçte hem bu sonucunu bekleyecek, hem de transferlere lisans çıkarılması adına Miha Zajc'ın İtalya'ya dönüşü için mesai harcayacak.



Moses'ın Inter'deki ilk röportajını izliyoruz;