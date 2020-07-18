Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı lacivertliler, derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Kaynak: DHA