Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
18.07.2020 21:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 22:08
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Sarı lacivertliler, derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Kaynak: DHA